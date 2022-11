Podróżniczka Kinga Rusin żegna Australię, wijąc się na piasku w STROJU KĄPIELOWYM (FOTO)

To było piękne pożegnanie z Australią, choć mam nadzieję, że na niezbyt długo - zaczęła. Wyprawę skończyliśmy "po królewsku", odwiedzając ulubione miejsce króla Karola III, czyli magiczne Fraser Island. Ta największa na świecie piaszczysta wyspa, znana jest z nieprawdopodobnego, jedynego takiego na świecie, wpisanego na listę UNESCO, lasu tropikalnego wyrastającego prosto z... piachu, co jest prawdziwym cudem natury. Ikoniczne, liczące nawet ponad 1000 (!) lat strzeliste sosny i eukaliptusy, mimo braku żyznej gleby, dorastają tu nawet do ponad 50 metrów! - pisze dalej zapalona podróżniczka, następnie płynnie przechodząc do tematu Polskich Lasów Państwowych: