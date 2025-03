Poetka Anna Cieślak rymuje dla 70-letniego Edwarda Miszczaka: "Żegluj dalej przez odmęty - kapitanie nieugięty"

Dla ukochanej dyrektora programowego Polsatu, a od prawie 4 lat również jego żony, Anny Cieślak, data 18 marca ma szczególne znaczenie. Gwiazda serialu "Na Wspólnej", która raczej nie ma w zwyczaju dzielić się szczegółami życia uczuciowego, tego dnia publicznie zapewnia o swym bezgranicznym uczuciu do starszego od niej o ćwierć wieku mężczyzny. W ubiegłym roku zaprezentowała jego zdjęcie portretowe, życząc mężowi, by "świat nigdy go nie ogarnął".