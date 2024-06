Anna Cieślak rzadko mówi o związku z Edwardem Miszczakiem. Zrobiła wyjątek: "Nie myślałam, że w wieku 40 lat można się TAK ZAKOCHAĆ"

Rozmawiali do rana. Cieślak przyznała, że zachwycił ją mózg Miszczaka . Postanowiła zaprosić go na spektakl. I chociaż przyjął zaproszenie, przez kolejne pół roku nie mieli kontaktu.

Anna Cieślak nie chciała ślubu z Edwardem Miszczakiem. To on ją przekonał

Kiedy spotkałem Anię, byłem samotnym mężczyzną, który nie wiedział, co zrobić z życiem, jaki nadać mu sens. Wydawało mi się, że wraz ze śmiercią pierwszej żony, zawalił się mój świat. Kiedy padła diagnoza "glejak", pozostało tylko odliczać dni. Dwa tygodnie przed śmiercią Małgorzata powiedziała do swojej siostry: "Muszę znaleźć mu żonę". Popatrzyliśmy z Ewą na siebie mocno zdumieni. "Bo on sam nie da sobie rady, pogrąży się w tęsknocie i alkoholu", wyjaśniła. "Pewnie na górze IPN-u nie ma, ale jakieś archiwa są. To ja wszystkie znajomości niebezpieczne poniszczę, a prawdziwą żonę ci znajdę". To było w lutym. W maju poznałem Anię - powiedział.