Syn Edwarda Miszczaka robi karierę w mediach i jest tylko o dwa lata młodszy od MACOCHY. Jak wygląda Szymon?

zgłoś do moderacji

Naucz się, Pudel, że jak jest dwoje dzieci to może być MŁODSZE lub STARSZE. Jeśli dzieci jest troje lub więcej to WTEDY można napisać, o którymś że jest NAJMŁODSZE. To było na początku podstawówki, stopniowanie się chyba nazywało: młody, młodszy, najmłodszy...