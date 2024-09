Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Członkowie Budki Suflera i inne znane twarze żegnają artystę

Co ma elegancja I POKAZ DO SZACUNKU? GDYBY TAK BYŁO TO TYLKO BOGACI, KTÓRYCH STAĆ NA EKSTARA STROJE I KREACJE ZA GRUBE PIENIĄDZE ZASŁUGIWALI BY NA MIANO GODNYCH SZACUNKU...A TO JEST ZWYCZAJNA OBŁUDA...CZYĆ NIE SĄ NAJBARDZEJ OBŁUDNI CI, KTÓRZY ZA ŻYCIA NIE STARAJĄ SIE BYC PRZYNAJMNIE LEPSI...A POTEM NA POGRZEBACH PIERWSI... TE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE ŻYCIA PO ŚMIERCI POZWALAJĄ JEDNAK NA PODEJMOWANIE STARAŃ...BO INACZEJ ŚWIAT BYŁBY ZEPSUTĄ PUSZKA PANDORY...A SPRAWIEDLIWOSĆ JEDNAK JEST...NIE TUTAJ NA ZIEMI I NIE W SĄDACH, BO WYGRYWAJĄ CO CO MAJĄ KASĘ..CO SPRAWIEDLIWE WCALE NIE JEST...