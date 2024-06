Pogrzeb Janusza Rewińskiego. Odczytano list od Andrzeja Dudy

Monika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Zmarła Barbara Sienkiewicz i osierocila bliziaki w wieku 9 lat. Dlatego nie powinno sie rodzic w poznym wieku. Bo to jest egoistyczne. I teraz co z dziecmi? Do domu dziecka, rodzina zastepcza? Bo tatus raczej nie znany, bo ponoc to invitro bylo.