Pogrzeb Marka Pawłowskiego. "Krzykacza" z programu "Złomowisko PL" pożegnały tłumy (ZDJĘCIA)

JaP 13 min. temu

Po co te niektóre teksty? Kto chciał to dał i nic Wam do tego! Syn napisał uczciwie na co przeznaczy ewentualną nadwyżkę pieniędzy ze zbiórki. Nie kłamał jak ten, co na Seicento zbierał. A tamten i tak więcej zgarnął dla siebie i nawet małolatowi Seicento nie kupił. Tu cel był podany i kto chciał, ten wpłacił.