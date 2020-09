Poirytowana Maffashion odpowiada "fance" na przytyk dotyczący zoperowanego nosa: "MIAŁAŚ CZAS SIĘ PRZYZWYCZAIĆ"

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Różne badania udowodniły że najczęściej u innych ludzi zwracamy uwagę na to z czym sami mamy problem. Figura, włosy, zęby... To dzieje się automatycznie. Jeżeli widzimy wady w swoim wyglądzie to pod tym kątem patrzymy na inne osoby, oceniamy u nich to z czym sami się zmierzymy. Jak kogoś tak bardzo razi nowy nos Maff to najwidoczniej sam w sobie nie przerobił tego tematu i ma jakieś "ale" co do swojego nosa, możliwe że taka osoba sama myśli o operacji jednak z jakiś względów z tym zwleka.