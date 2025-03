Policja przeszukała willę Gene'a Hackmana i jego żony. Wiadomo, co w niej znaleziono

To byli bogaci ludzie w dodatku sprawa jest medialna a, więc napewno zostaną wykonane profesjonalne badania. W przypadku zwykłych ludzi w USA to wgl się nie wzywa koronera, a jak są innej nacji to do wora i nara. Ten kraj w przypadku usług publicznych to jest raj dla oligarchów. Dlatego teraz tak im blisko do Rosji. Europa powinna kierować się w kierunku Chin