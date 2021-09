Policja tłumaczy, dlaczego Beata K. nie trafiła na IZBĘ WYTRZEŹWIEŃ. "Nie było żadnych przesłanek"

LUB 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A to nie od dzisiaj wiadomo, że państwo Pietras doją hektolitry %. Może w warszawce łatwiej było to ukryć (chociaż jak widać wszystko ma swoją granicę), ale Lublin to prowincja i tutaj jeszcze nikt nie zdąży kichnąć a na drugim brzegu wszyscy wiedzą, że ma katar. Tajemnicą poliszynela jest, że narąbani jeździli samochodami. Zarówno on jak i ona. Dłuuugie lata udawało im się. Po rozwodzie nic się nie zmieniło. O tyle, że jedno jeździło naprute po Warszawie a drugie dalej baluje w Lublinie.