Piotr Gąsowski BRONI Beaty K. przed krytyką: "Jej zdjęcia publikowane są NA RÓWNI ZE ZŁYMI LUDŹMI! Chcemy wsadzić ją do więzienia na dwa lata?!"

Ciekawe czy ci celebryci, jej koledzy, powiedzieliby to samo gdyby kogoś potrąciła albo zabiła: "każdemu może się zdarzyć coś złego"? Trzeba takie zachowania potępiać! Mogę się założyć, że gdyby ta sprawa nie wyszła na jaw, gdyby jej nikt nie zatrzymał, to pani Beata K w ogóle by nie żałowała i dalej by jeździła po alko; ciekawe który to raz. Za którymś razem nie miałaby tyle szczęścia i mogłaby się wydarzyć tragedia. To samo Durczok, Liszowska, łysiejący Krupa i tysiące innych. Jak można być takim lekkomyślnym i głupim?! I to jeszcze w tym wieku?