Karolina Korwin Piotrowska ostro o nocnym rajdzie Beaty K. "Od czego są taksówki? KASY NIE BYŁO?"

gigi 4 min. temu

Pytanie do Karoliny Korwin Piotrowskiej: skoro uważa sie pani za (samozwańczą wg mnie) ekspertkę od showbiznesu, w "Plejadzie" i "Maglu towarzyskim" proszę odpowiedziec na moje pytanie, dlaczego nie majaca warunków, walorów i uroku osobistego znudzona siedzeniem w domu żona ministra pisowskiego przeszła do nastepnego etapu w Top Model? Wygląda staro, jest poprzerabiana i jest tylko chuda, nie ma w niej nic z modelki. Czy to nie jest korupcja polityczna? Ma pani pole do popisu, prosze to skomentować, bo internauci są zażenowani postawąprowadzących, powinni ją skreślić i to nie dlatego, że jej mąż jest ministrem, ani nawet za jej chamskie ofuknięcie dziecka z tęczową torbą lecz dlatego że nie jest w najmniejszym stopniu materiałem na modelkę. Zero tego "czegoś", co ma modelka. śam tupet i mąż minister to za mało, prawda pani Mądralińska?