Polka zachwyca w brytyjskim "Tańcu z gwiazdami". Jeszcze nie tak dawno była w związku z Michałem Danilczukiem

Michał Danilczuk zaistniał w 13. sezonie "Tańca z gwiazdami", a jego tanecznym partnerem był Jacek Jelonek. Była to pierwsza jednopłciowa para w historii polskiej wersji programu. Udało im się dotrzeć do finału, ostatecznie przegrywając z Iloną Krawczyńską, której partnerował Robert Rowiński. W kolejnej edycji Danilczuk doszedł do finału z Julią Kuczyńską.

Już wtedy plotkowało się, że tych dwoje łączy coś więcej, a oni skutecznie podkręcali atmosferę wokół siebie, pojawiając się razem na imprezach. Niespodziewanie, w drugim odcinku show Polsatu, Rafał Maserak stwierdził, że Maff jest "dziewczyną" Danilczuka.

W życiu prywatnym Michał Danilczuk był związany z Jowitą Przystał z którą tworzył duet także w pracy. Poznali się w 2013 roku podczas obozu tanecznego w Krakowie, jednak dopiero po roku zostali parą, a ich relacja przetrwała ponad 10 lat.

Jowita Przystał pochodzi ze Śląska. Do Wielkiej Brytanii wyjechała, by móc rozwijać swój talent. Obecnie jest gwiazdą "Strictly Come Dancing", a my możemy oglądać trzecią edycję z jej udziałem. Co ciekawe, kiedy zadebiutowała w 2022 roku jako tancerka, towarzyszący jej Hamza Yassin wygrał program. Jak sama przyznała, udział w show to spełnienie jej marzeń.

To jest spełnienie mojego największego marzenia. Żadne słowa nie mogą opisać tego, jak się teraz czuję. Wciąż się szczypię, aby sprawdzić, czy to prawda, ale jestem bardzo podekscytowana, że dołączam do rodziny "Strictly Come Dancing" i nie mogę się już doczekać, aby zostawić całe moje serce i duszę na tym parkiecie! - mówiła wówczas.

W trwającej edycji jej partnerem jest Pete Wicks.

