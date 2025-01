55-letnia Jennifer Lopez pręży umięśnione ciało w skąpym bikini i kowbojskim kapeluszu. Jest ogień?

Czytam książki po kolei zmarłej Eweliny Slotaly… kobieta jest dla mnie niezwykła inspiracją niezależnie jakie krążą o niej opinie. Jestem pod wrażeniem jej odwagi i determinacji. Walcząc o siebie i przy okazji o inne kobiety które doświadczają znęcania się fizycznego psychicznego jak i ekonomicznego traciła krok po kroku swoje zdrowie a na końcu życie. Życie które bez żadnych wątpliwości zostało jej odebrane. Jej smierć miała wyglądać na powikłanie po braniu różnych leków… bzdura kompletna. Cała masa ludzi na świecie bierze dużo więcej miksów leków z rodziny antydepresantów/psychotropów i żyją. Była w trakcie pisania książki dot tym razem samego szczytu góry lodowej, samych Królów kipiących z każdej strony kasą i totalnym zdziczeniem. Bezwględnych, całkowicie obezwładnionych żądza władzy, posiadania coraz większej ilości i prania pieniędzy na skalę o której przeciętnemu człowiekowi w głowie by się nie zmieściło i rozszerzania wpływów, i co najgorsze spełnianiu swoich zdziczałych potrzeb i fantazji …. Ona to wszystko widziała, doświadczyła i postanowiła ogłosić to światu. Nie zdążyła wszystkiego bo jej ostatnia książka nigdy nie ujrzy światła dziennego - to wiadome ale na szczęście większość opisała w poprzednich. Przepłaciła za te walkę życiem. Jej smierć należy przekuć na walkę kobiet z takimi bestiami, pokazania żeby nigdy, przenigdy nie dać się uzależnić finansowo od mężczyzny nawet którego kocha się całym sercem i ufa bezgranicznie. Walczyć o te niezależność w każdym momencie życia. Niezależność finansowa to wolność, swoboda, bycie sobą, spokój, możliwość decydowania o sobie w każdym momencie życia oraz podejmowano decyzji nawet skrajnych, bez potrzeby zgody czy aprobaty innych. To życie życiem w zgodzie ze sobą. O to walczyła. I nie przegrała. Wygrała życie innych kobiet przynajmniej życie niektórych. Tak jak moje.