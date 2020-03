Polska modelka oskarżająca Harveya Weinsteina komentuje jego wyrok: "Koniec uciszania i ignorowania kobiet"

Seba 22 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Co to jest show-biznes? Zazwyczaj kariera przez łóżko, zakrapiana czy nosowana. Modelki by utrzymać figurę i by być na chodzie faszerują się xxx, a sponsorzy im to podsuwają pod nos a później bungla bungla. Takie uroki szoł biznesu Wszyscy o tym wiedzą, jak kariera nie idzie to nagle im się przypomina coś na co przez wiele. Lat z własnej nie przymuszonej woli sienzgadzaly