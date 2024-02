Polskie gwiazdy lansują styl "na żonę gangstera". Mucha, Kirchner, Zawadzka, Szapołowska... (ZDJĘCIA)

Estetyka "mob wife" kojarzy się z tym, co jeszcze do niedawna uznawane było za kiczowate. Takie odważne pomysły uwielbia testować na sobie Magdalena Narożna. Kremowe futerko za kolana i kowbojki z błyszczącym zdobieniem to duet, który (przynajmniej wszystko na to wskazuje) będziemy niebawem oglądać na ulicy wielu polskich miast.