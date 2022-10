Popek przyznał się do ZDRADY! Twierdzi, że jest NĘKANY przez byłą kochankę: "W*ebałem się potwornie"

Słuchajcie, muszę wam o czymś opowiedzieć i chciałbym się też was poradzić. W*ebałem się potwornie, miałem romans i trwało to dłuższą chwilę, ale po jakimś czasie oprzytomniałem i zdałem sobie sprawę, że to jest ch*jnia i do niczego to nie prowadzi. Wtedy się, k*rwa, zaczęło. Ja chciałem z tym zerwać, jest coś takiego jak stalking(...). Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wszyscy moi bliscy mają prze*ebane. Wszyscy dookoła są nękani, to jest nieprawdopodobne, robi to jedna osoba - zaczął w swoim wpisie.