Poruszające słowa w studiu TVN. Eksperci mówili na antenie o Dawidzie Kubackim. "Są rzeczy ważne i ważniejsze"

W sobotnie popołudnie Dawid Kubacki przekazał nowe informacje na temat hospitalizowanej żony. Przypomnijmy, że na początku tygodnia skoczek w opublikowanym na Instagramie oświadczeniu poinformował, iż jego ukochana trafiła do szpitala w związku z problemami kardiologicznymi, a jej stan jest ciężki. Na szczęście po kilku dniach milczenia Kubacki podzielił się z fanami dobrymi wiadomościami. W najnowszym wpisie sportowiec zdradził, że stan jego żony się ustabilizował i "każdy dzień przynosi jakiś postęp". Przy okazji podziękował także za wszystkie wyrazy wsparcia.

Eksperci TVN wspierają Dawida Kubackiego. W studiu padły wzruszające słowa

Płyną do nas dobre wiadomości z rodziny Dawida Kubackiego. To najważniejsza informacja i to nas bardzo cieszy. Myśli i dobrą energię kierujmy w stronę Dawida Kubackiego. Krok po kroku, aby tych postępów było jeszcze więcej. Są bowiem rzeczy ważne jak sport i ważniejsze jak rodzina - usłyszeli widzowie studia.