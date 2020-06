Poruszona Agata Młynarska z przerażeniem o AFERACH PEDOFILSKICH: "Nie mogłam spać. CAŁY CZAS MNIE NOSI"

Gość 36 min. temu zgłoś do moderacji 100 5 Odpowiedz

Zauważyliście, że po dokumencie o Zatoce Sztuki nikt ze świata show biznesu czy mediów nie napisał „jestem w szoku, że do tego tam dochodziło” albo „dlaczego nikt nic z tym przez lata nie zrobił”. Podczas gdy celebryci wykorzystują portale do komentowania wszystkiego co się da, nie znalazł się nikt kto oburzyłby się albo był wstrząśnięty. Jakby to nie było nic nowego. Dla mnie to był szok, że takie rzeczy w ogóle się tam działy i działy się pod nosem wszystkich, a w środku przebywali ludzie, których oglądam w kinach czy czytam o nich na pudlu. A show biznes cisza – nikomu nie jest przykro z powodu ofiar, w tym Anaid, nikt nie jest zszokowany, nikt nie czuje złości z trwania tego podłego procederu. Jedynie słyszę groźby o pozwach od celebrytów, którzy przewinęli się w tym filmie. Gdzie jest reszta? W Polsce mamy kilka tysięcy artystów, celebrytów co niemiara. Gdzie oni są? Co tak cicho?