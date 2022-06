Posępna Shakira przeżywa zdjęcia Gerarda Pique z tajemniczą blondynką (FOTO)

Tabloidy szybko zaczęły rozpisywać się o rzekomej niewierności Pique , który miał zdradzić Shakirę z 22-letnią blond studentką . Niedługo potem pojawiły się informacje o tym, iż para przez jakiś czas pozostawała w otwartym związku, a piłkarz miał poznać kochankę w trakcie separacji z byłą ukochaną. Mimo tego, zdaniem opinii publicznej, to właśnie Hiszpan odpowiedzialny jest za rozpad ich związku.

Zawodnik Barcelony nie ma ostatnio najlepszej passy, ponieważ mówi się o tym, iż nadmiernie korzysta z nocnych atrakcji miasta i wciąż widywany jest w klubach, w których zostawia kosmiczne kwoty. Podczas jednego z wypadów został rozpoznany przez szwedzką influencerkę, której syn jest wielkim fanem piłki nożnej i aby zrobić mu przyjemność, poprosiła Pique o pozdrowienie pociechy. Ku jej zaskoczeniu spotkała się z odmową i w zamian za to, za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie szczędząc ostrych słów, zmieszała piłkarza z błotem.

Wściekła influencerka poczuła się na tyle urażona jego zachowaniem, że zrobiła również zdjęcie, na którym widać piłkarza u boku tajemniczej blondynki . Fotografia w bardzo szybkim tempie obiegła świat, a w mediach zaroiło się od plotek, iż jest to nowa partnerka hiszpańskiego sportowca.

Wygląda na to, że cała ta sytuacja mocno odbiła się na samej Shakirze, która po tym, jak świat dowiedział się o rozpadzie jej związku, nie miała zamiaru ujawniać swoich uczuć i zbyt często pokazywać się w miejscach publicznych. We wtorek paparazzi udało przyłapać się wokalistkę, gdy ta wracała autem do domu. 45-letnia kolumbijska piosenkarka wyglądała na niezwykle przygnębioną i zamyśloną. Być może informacja sprzed kilku dni o potencjalnym związku jej byłego partnera nie wpłynęła na nią zbyt dobrze i znacznie pogorszyła jej samopoczucie.