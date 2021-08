Premier Czech wybrał się na koncert Ewy Farnej. Gwiazda komentuje: "CZUJĘ SIĘ WYKORZYSTANA" (FOTO)

Po kilku latach ciszy Ewa Farna powróciła do mediów. Piosenkarka, która w 2019 roku została mamą i wycofała się trochę z życia publicznego, wydała niedawno nowy singiel i ruszyła w trasę koncertową. Przy okazji premiery piosenki "Ciało" Ewa opowiedziała o ciałopozytywności i jej problemach z akceptacją wyglądu.

Przez lata Ewa Farna musiała znosić złośliwe komentarze dotyczące jej figury. Dla młodej dziewczyny były one traumą. "Nie jest to fajne słuchać o sobie, że jest się grubą świnią" - powiedziała w wywiadzie dla Doroty Wellman. Jak oznajmiła piosenkarka, tym, co znacząco zmieniło jej postrzeganie własnego ciała, była właśnie ciąża.