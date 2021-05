Ewa Farna o hejcie: "Pisali, że wyglądam JAK ŚWINIA, JAK DWA POLSKIE TIRY"

W sobotę w "Dzień Dobry TVN" wyemitowano wywiad, który z Ewą Farną przeprowadziła Dorota Wellman. Wokalistka wyjaśniła, co ją zainspirowało do nagrania takiego utworu.

Dla mnie to jest sposób zrozumienia i pokochania swojego ciała. Po tym, jak urodziłam dziecko, zrozumiałam, co to ciało potrafi i jak jest niesamowite bez względu na rozmiar. To jest taka "oda do ciała" pod względem jego funkcjonalności, a nie estetyki (...). Chciałam zachęcić do zaakceptowania i pokochania siebie i swojego ciała - wyjaśnia Farna.