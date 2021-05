Ewa Farna pokazuje rozstępy w ciałopozytywnym teledysku i wyznaje: "Przez lata moje ciało TYLE WYCIERPIAŁO" (WIDEO)

Mia 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Szczerze to mam już dość cialopozytywnosci i innych podobnych akcji. Teraz wszystko próbuje się przekształcić na coś super normalnego, zmianę płci, otyłość, itp. Ok ktoś jest chory, ma problem z wagą wspierajmy go, ale ktoś się obżera, jest leniwy to nich nie mówi że to jest fajne. Mówię to ja, osoba walczącą o zdrowie izndrowa sylwetkę. Też miałam miliony tłumaczeń że się akceptuje i czemu nie mogę schudnąć, prawda jest taka że wzięłam się mocno za sobie, wiele mnie to kosztuje ale nie bredze że jestem taka super bo mam rozstępy po 2 dzieci i cellulit, ćwiczę, zdrowo się odzywiam i nie robię ceregieli!