Prokurator z "Sędzi Anny Marii Wesołowskiej" stracił uprawnienia i został SKAZANY. Tak potoczyły się jego losy

Na co może liczyć sędzia? Wynagrodzenie zasadnicze sędziego wynosi od dwóch do trzech przeciętnych pensji. Przysługuje mu też dodatek stażowy, wynoszący od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz gratyfikacja jubileuszowa. Przykładowo, po dwudziestu latach pracy wynosi ona 100% wynagrodzenia miesięcznego. Po czterdziestu pięciu latach pracy 400%. Sędzia może też liczyć na trzynastą i czternastą pensję. W przypadku pełnienia dodatkowej funkcji przysługuje mu dodatek finansowy. Dla większości Polaków pensja brutto i netto to dwie, znacznie różniące się, kwoty. Jeśli ktoś, np. w 2016 roku (PiS), zarabiał dwukrotność średniej pensji, czyli 8038,16 zł brutto, to na rękę otrzymywał 5 666,89 zł. W przypadku sędziów jest inaczej, od ich wynagrodzenia nie odprowadza się bowiem składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji dostają na rękę znacznie więcej niż przeciętny Kowalski. Jeśli sędzia jest delegowany do innej miejscowości ma prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności jego urzędu. Może też liczyć na ryczałt, diety oraz zwrot faktycznie poniesionych kosztów. Przywileje sędziów pokazują, że ich WALKA o to, że „MA BYĆ, JAK BYŁO” jest uzasadniona…