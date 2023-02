Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem ws. żony Ryszarda Kalisza! "Kara jest rażąco niewspółmierna do popełnionego czynu"

Gość 30 min. temu zgłoś do moderacji 34 0 Odpowiedz

Jeśli ktokolwiek wsiada za kierownice, w biały dzień po wypiciu takiej ilości alkoholu, to przede wszystkim jest alkoholikiem czyli jest chory. Takie osoby powinny być kierowane przez sąd na przymusowy odwyk plus prace społeczne np na oddziałach rehabilitacyjnych dla osób po wypadkach komunikacyjnych, aby im się myślenie włączyło, do czego prowadzi jazda po pijaku. Pozbawianie wolności jest bez sensu, ponieważ nie zmienia niczego w człowieku, po odbyciu kary wróci ze zdwojoną siłą do nałogu, a dodatkowo obciąża podatnika utrzymaniem skazanego. No chyba ze pijany kierowca zabił kogoś w wyniku wypadku który spowodował - to oczywiście kara jak najsurowsza powinna być zasądzona…