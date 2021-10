Prokuratura wszczęła DOCHODZENIE w sprawie znokautowanego na PunchDown Artura "Walusia" Walczaka!

Aska 28 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Jego stan jest krytyczny-to bardzo przykre....ale powiedzcie mi czy Waluś miał jakieś braki na umyśle czy był osobą w pełni świadomą tego w czym bierze udział?Ja rozumiem ze takie gale to syf,łatwa kasa i patologia,ale nie bardzo rozumiem czemu za decyzje dorosłego chlopa ,ktory z lenistwa chciał zarobić szybką kase kosztem własnego zdrowia i wiedział co robi-mają dupnąć inni?pan jest zdecydowanie sam sobie winny i wierzcie mi ze gdyby wygrał to by wysławiał organizatorow tego durnego widowiska pod niebiosa i tym samym werbował nastepnych ochotnikow!!!