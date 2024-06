PROTEST na ślubie księcia Westminsteru. Musiała wkroczyć policja. Do sieci trafiło nagranie z zajścia (WIDEO)

Skandal!!!!!!... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skandalem jest to co się dzieje w ministerstwie sprawiedliwości gdyż jest tam taki chłopak, który jest znajomym Śmiszka tego od Biedronia. Chłopak mieszkał we Wrocławiu ale po wygranych przez opozycję wyborach dostał pracę w ministerstwie sprawiedliwości. A potem siedział na Sycylii mimo że koalicja 13 grudnia łamie prawo I konstytucję!!!