ŚLUB u royalsów! Panna młoda zachwyciła, pojawił się książę William, ale zabrakło Kate i Harry'ego... (ZDJĘCIA)

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, które para młoda i ich bliscy zapamiętają na zawsze. To dzień pełen emocji, miłości i radości, dlatego wszyscy starają się, aby był on wyjątkowy i magiczny. Bez wątpienia sporo do powiedzenia w tej kwestii ma książę Hugh Grosvenor, który do niedawna był określany przez dziennikarzy "najlepszą partią" w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że w przeszłości gazeta "The Times of London" twierdziła, że jego majątek liczy ponad 12,5 mld dol. Wybranką księcia została Olivia Henson, która pracuje w firmie spożywczej Belazu.