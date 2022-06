Prowokacyjna Justyna Gradek w czerwonej sukience z OLBRZYMIM DEKOLTEM tańczy na weselu (FOTO)

Zazenowanie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 228 10 Odpowiedz

A potem dziwota ze kobiety sa seksualizowane. Kiedy one same to sobie robia. Na kazdym zdjeciu te wymiona wyeksponowane i rozneglizowane. A ubrac sie do kogos na wesele w ten sposob to po prostu mniej niz zero.