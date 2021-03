Przemoczony Macaulay Culkin kręci scenę walki w oceanie na planie "American Horror Story" (ZDJĘCIA)

Olena 53 min. temu zgłoś do moderacji 23 20 Odpowiedz

Chciałabym wyznać anonimowo na Pudelku, że gardzę sobą i swoja próżnością. Moją motywacją do diety i do wstrzyknięcia sobie kwasu jest pogrzeb mojej babci. Ponieważ chcę na nim olśnić długo niewidzianą rodzinę. Modlę się, żeby jak najdłużej jeszcze żyła, bo chcę zdążyć ze zrobieniem się na bóstwo. Gdyż to będzie być może jedyna okazja, żeby pokazać się nielubianej kuzynce. Mam tylko nadzieję, że do tego czasu nie będzie trzeba nosić maseczek. A jeśli dalej będą obowiązkowe to trudno... pod konsekwencjami mandatu, ściągnę ją aby ukazać wszystkim swoje powiększone usta oraz wyprostowane i wybielone zęby. Przepraszam, musiałam to gdzieś z siebie wyrzucić. Bo czasem gardzę sobą przez to i nie mam odwagi powiedzieć o tym nikomu na żywo.