Przeszła 20 operacji kręgosłupa. Na leczenie finalistki "The Voice" zbierała cała Polska. Teraz Maja Kapłon dziękuje za uratowanie życia

Maja Kapłon zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "The Voice of Poland". Wzięła udział w 8. edycji, gdzie najpierw w drużynie Michała Szpaka, a później Marii Sadowskiej dotarła do finału. Podczas show wokalistka zdradziła, że od dziecka choruje na skoliozę. Do dziś przeszła 20 operacji.