Przez PIJACKI RAJD nie wpuścili Beaty Kozidrak do USA?! Bajm komentuje

Beata Kozidrak na początku września 2021 roku wywołała gigantyczny skandal, kiedy to okazało się, że liderka zespołu Bajm urządziła pijacki rajd po ulicach Warszawy. Piosenkarka za złamanie prawa odpowiedziała przed sądem i straciła rzeszę wiernych fanów, którym nie przypadła do gustu jazda "od krawężnika do krawężnika". Kozidrak zasądzono grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych, a także 20 tysięcy złotych na rzecz funduszu postpenitencjarnego i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów.