Przybita Jennifer Lopez PAŁASZUJE lody w towarzystwie 18-letniej córki Bena Afflecka (ZDJĘCIA)

Spekulacje o kryzysie w małżeństwie Jennifer Lopez i Bena Afflecka praktycznie z dnia na dzień rosną na sile. Ostatnio oliwy do ognia dołożyły informacje, że para zdecydowała się wystawić na sprzedaż swoją willę w Beverly Hills . Imponującą nieruchomość artystki można nabyć za "jedyne" 68 milionów dolarów.

W kwestiach robienia dobrej miny do złej gry Jennifer Lopez zdecydowanie zasługuje na specjalną nagrodę. W obliczu licznych doniesień o problemach małżeńskich piosenkarka nie chowa się w domowym zaciszu, dzięki czemu paparazzi co rusz dostarczają mediom nowe kadry artystki. Ostatnio do spotkania gwiazdy z fotoreporterami doszło podczas wyjścia na lody. Tego dnia J.Lo mogła jednak liczyć na wyjątkowe towarzystwo. U jej boku pojawiła się m.in. 18-letnia córka Bena Afflecka.