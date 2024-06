Przyjaciółki zorganizowały Patrycji Sołtysik CYTRYNOWE baby shower. "Będę przeżywać dłużej niż wesele" (ZDJĘCIA)

Wczoraj był zdecydowanie jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Nadal się wzruszam i zastanawiam się, czym sobie zasłużyłam na taki ogrom ciepła, wsparcia i dobra. Mam wokół siebie najbardziej wyjątkowe kobiety, a maleństwo będzie miało najlepsze ciocie na świecie! Zgodnie z poleceniem wyszłam rano z domu, wróciłam w żółtej sukience o 16 i... weszłam do innego świata! Aż trudno to opisać! To, co wyczarowały wspólnie dziewczyny, to jest jakiś kosmos. A moje lemon baby shower zawsze będzie kojarzyło mi się (nie tylko z cytrynami), ale z morzem kobiecej miłości, jakim zostałam otoczona! Dziękuję! - napisała pod najnowszym postem ze zdjęciami z imprezy.