Przyodziana w kostium kąpielowy Kinga Rusin galopuje na koniu po peruwiańskiej plaży. "Jak ten Marek mnie dobrze zna!"

Sama zapłaciła, sama jeździła! Marek nie ma z tym nic wspólnego! On jest opłacony do zdjęć! Tak jak pisarka do komentarzy. Zaraz będzie pisać, jak to zazdrości wspaniałego życia, super partnera, pięknej przyrody, wakacji, jazdy na koniu! Oczywiście musi też być o wygranym życiu, o inspiracji, o rozwodzie, o zdradzie, która na dobre wyszła i inne bzdury!