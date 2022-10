Qczaj próbuje się tłumaczyć z ATAKU na Ewę Chodakowską i znów podkreśla: "Taniec i fitness to NIC ODKRYWCZEGO"

Gdy Anna Lewandowska opublikowała na swoim Instagramie nagranie z lekcji bachty, zapewne nie spodziewała się, że wywoła tak wielkie poruszenie w świecie fitnesiar. Trenerka dodała w treści swojego posta niewinne pytanie sugerujące, że treningi taneczne być może już niebawem pojawią się w jej aplikacji. Nie spodobało się to Ewie Chodakowskiej , która kilka dni wcześniej zapowiedziała to samo u siebie...

Gdy Ewa Chodawska zaczęła głosić na swoim InstaStories, że wyznacza nowe trendy, do dyskusji włączył się... Qczaj. Trener stwierdził, że jako pierwszy włączył do swoich treningów taniec, więc to on jest prekursorem tego trendu. Zrobił to za pośrednictwem Instagrama, publikując dość mocne nagranie.