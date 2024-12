Quebonafide i Martyna Byczkowska eksplorują Kambodżę. Fajna z nich para?

Przed chwilą przeczytałam na Wp.pl że Rzeźnik chce być komentatorem w programach sportowych. Uważa UWAGA UWAGA!!!! BO PADNIECIE. Otóż on uważa, że cytuję: "kamera mnie lubi i potrafię się dobrze wysłowić". Dacie Wiarę???? Człowiek, któremu trudność stwarza zbudowanie zdania złożonego bez błędów, a do tego trudzi się przy tym i poci niczym górnik na przodku. Zanim dobrnie od początku do kropki to z 5 razy się zatrzymuje i myśli. A i tak wszystko niegramatyczne, nieskładne, prostackie. I mówi jakąś knajacką gwarą. Akcent nie wiem skąd. Ja rozumiem, że ludzie o niskim IQ i mało bystrzy mają z reguły niską samoświadomość, ale żeby do tego stopnia bark samokrytycyzmu? A, i nie żąłuje, że odtrącił córeczkę, jakby kogoś to interesowało. Nie czuje więzi i kropka i nie ma z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. O tym by próbować tę wieź zbudować do skutku, bo to jego OBOWIĄZEK, nawet nie myśli. Żałuje tylko, że powiedział to na głos, bo g spotkały za to nieprzyjemności. I co jego obrońcy? Liczyliście, że się zmienił. Niestety, ale z niego już nic nie będzie. Sami widzicie. Może gdyby miał przy boku inna kobietę. Ale ma agresywną, zaborcza i zazdrosną o jego pierworodną córeczkę oraz chciwą kobietę wyzutą z wszelkich zasad etycznych. Szkoda. Ja miałam nadzieję, że on jednak przemyśli.