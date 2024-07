Quebonafide spaceruje krakowskimi ulicami u boku BRUNETKI. Internauci są przekonani, że to NIE JEST Natalia Szroeder (WIDEO)

Quebo "przyłapany" w Krakowie. Nie był sam

A on się nie spotyka z tą Natalią?; To nie może być Natalia, za wysoka; To nie Natalia. Widziałam ich w Storze w Warszawie i myślałam, że to siostra. Ale za ręce się trzymają - czytamy w komentarzach na TikToku.