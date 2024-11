Quebonafide z imponującą maczugą i NOWĄ DZIEWCZYNĄ Martyną Byczkowską balują jako Fred i Wilma z "Flintstone'ów". Już się nie ukrywają?

Quebo, jego maczuga i Martyna na wspólnej imprezie. Byli Flintstone'ami

Wspólna praca wyraźnie zbliżyła obu panów, bo to właśnie na profilu Dragana pojawiły się kadry z urządzonej w gronie przyjaciół i współpracowników imprezy tematycznej. Co ciekawe, Quebo pojawił się na niej przebrany za Freda Flintstone'a , a towarzyszyła mu oczywiście żona Wilma , w którą wcieliła się z kolei właśnie Byczkowska. Uchwycono ich nawet razem na zdjęciu.

Do sieci trafiła też rolka z imprezy, na której wyraźnie wyluzowany raper wymachuje pokaźnych rozmiarów dmuchaną maczugą. Co prawda tu Martyna nie pojawiła się w kadrze, ale wygląda na to, że zakochani nie chcą się dłużej kryć z łączącym ich uczuciem. No, chyba że to AI, bo z tym, jak widać, panowie mają ostatnio sporo do czynienia.