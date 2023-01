Radek Liszewski zapewnia, że przez 28 lat małżeństwa... NIE POKŁÓCIŁ SIĘ Z ŻONĄ! Imponujące? (WIDEO)

Trzeba dużo ze sobą rozmawiać i miałem w życiu to szczęście, że trafiłem na taką drugą połówkę. Nasze charaktery tak się pokleiły, że się uzupełniamy. Nie wolno problemów tłamsić. Największą głupotą są ciche dni, to wariactwo. Przez 28 lat małżeństwa nie mieliśmy takiego okresu. Zdarzyło się, że przyszedłem do domu po alkoholu, każda kobieta by się wykurzyła. Nigdy nie mieliśmy okresu w życiu, że mieliśmy kryzys.