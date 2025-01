Radosław Majdan broni Jurka Owsiaka i uderza w pracowników TV Republika. "Tylko dlatego, że ktoś ich zmanipulował..."

Nadchodzi kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Założyciel fundacji, Jerzy Owsiak, od długiego czasu zmaga się z atakami ze strony hejterów. W tym roku przeciwnicy WOŚP posunęli się jeszcze dalej, co skłoniło Owsiaka do ujawnienia, że otrzymuje groźby śmierci. 71-latek twierdzi, że przerażające wiadomości są konsekwencją nienawistnej akcji wobec jego osoby, jaką prowadzą prawicowe media. Mężczyzna, który kierował groźby wobec Owsiaka, został zatrzymany i zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, przyznał się do zarzucanego czynu.

Radosław Majdan zabrał głos ws. nagonki na Jerzego Owsiaka

Przez ostatnie dni wiele rodzimych sław okazało wsparcie dla prezesa WOŚP. Głos w sprawie zabrał m.in. Radosław Majdan. W rozmowie z JastrząbPost były bramkarz wyraził swoje oburzenie wobec nagonki na Owsiaka i stanowczo potępił działania jego przeciwników. Ukochany Małgorzaty Rozenej podkreślił znaczenie działalności WOŚP, która pomogła wielu osobom na przestrzeni lat.

Ja czegoś takiego nie jestem w stanie zrozumieć. Z mojej perspektywy Jerzy Owsiak to jest jedna z największych postaci naszego kraju. Człowiek, który zjednoczył Polaków, niezależnie od wyznań religijnych, że w ten jeden dzień wszyscy stają po jednej stronie, żeby pomagać, żeby zbierać pieniądze na wielkie, szczytne cele. Myślę, że jeżeli mielibyśmy podsumować, ile żyć uratowała fundacja Jerzego Owsiaka, to byłyby to setki, a może setki tysięcy osób. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można komuś w ogóle grozić śmiercią, a tym bardziej komuś, kto czyni tyle dobra - stwierdził.

Radosław Majdan gorzko o pracownikach TV Republika

Jerzy Owsiak wskazał kampanię prowadzoną przez TV Republika jako jedną z przyczyn eskalacji nienawiści wobec jego osoby. Radosław Majdan ostro podsumował pracowników prawicowej stacji. Wspomniał m.in. o tym, że wierzy, iż negatywne emocje wracają do ludzi, którzy nimi emanują.

Nigdy też nie zrozumiem ludzi, którzy to robią. Tylko dlatego, że ktoś ich zmanipulował, albo tylko dlatego, że muszą płacić rachunki, to czują się zobowiązani, bo pracują w stacji takiej, jakiej pracują, że muszą wyjść przed szereg i zmieszać z błotem kogoś takiego. To jest wielki facet, który zrobił wielką rzecz dla nas wszystkich - powiedział Majdan w rozmowie z Plejadą.