Radosław Majdan postawił Małgorzacie warunek przy przeprowadzce: "Powiedziałem, że twoja KOLEKCJA WAZONÓW nie wchodzi"

Wazon Malgosi 7 min. temu

Pudel napisz ze Doda pojechala za Radkiem do Meksyku. Szukala go po calym wybrzezu. Nawet zamieszkala na tej samej plazy co on i Gosia. W Tulum. Niestety jak sie Rozwnki dowiedzialy ze przyjechal ten ciechanoski agresor to sie spakowali i wrocili do Warszawy. A ona musiala obejsc sie smakiem. Chyba rozstala sie z Emilem bo pojechala sama. Pozniej dojechaly do niej kolezanki.