Małgorzata Rozenek marzy o tym, by zagrać... Marię Skłodowską-Curie! "Chciałabym "dotknąć" kobiet innych ode mnie"

Domino przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak dla mnie do Pani Rozenek że względu na swój idealnie plastikowy wygląd może zagrać tylko lalkę Barbie lub współczesną kurtyzanę. No chyba ze była by to głupawa komedia w stylu "American Pie". W Polsce nie brakuje zdolnych i ZAWODOWYCH aktorek.