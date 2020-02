Radosław Majdan pozuje na tle starej fury. Fani zmartwieni: "Nie wiem tylko, czy te wszystkie buty pani Małgosi się zmieszczą"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a co za tym idzie, nadmiernym zainteresowaniem mediów. Nie dziwi więc, że gdy tylko media obiegła wieść o ciąży "Perfekcyjnej", wspominane zainteresowanie przekroczyło już niemalże wszelkie granice. "Pączek i Pysiula" dobrze bowiem wiedzą, jak utrzymać się na szczycie show biznesowej hierarchii i są aktywni na każdym niemal polu. Gdy są w Polsce, brylują na salonach, a gdy wyjeżdżają na wakacje, zapewniają fanom obszerną relację, by czasem o nich nie zapomnieli.

Nie inaczej jest teraz, gdy Gonia z całą rodziną poznaje zimowe zakątki Austrii. Jej Instagram obfituje w masę zdjęć na tle zaśnieżonej scenerii, co w sumie już nas nie dziwi. Ale co ciekawe, aktywnym influcerem został też niedawno Radzio. Z wypadu do Austrii ochoczo chwali się obszerną relacją, w tym między innymi fotką na tle starego autka.