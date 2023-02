Radosna Małgorzata Rozenek opuszcza "Dzień Dobry TVN" i wciska się do auta z dmuchanymi dinozaurami (ZDJĘCIA)

Na przełomie sierpnia i września Małgorzata Rozenek zadebiutowała w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Nowa fucha celebrytki odbiła się w mediach szerokim echem i w zasadzie po dziś dzień wzbudza duże emocje. Niektórzy wciąż nie są przekonani do "Perfekcyjnej" jako gospodyni śniadaniówki.

W związku z posadą w "DD TVN" Małgosię poza Instagramem najczęściej można teraz spotkać na rogu Hożej i Marszałkowskiej. W niedzielę 44-latka tradycyjnie została sfotografowana przez paparazzi w drodze ze studia do samochodu. Przed budynkiem celebrytka spotkała tłum fanów. Z niektórymi postanowiła zapozować do pamiątkowego selfie.

Tego dnia Gosia miała na sobie luźną stylizację, na którą składały się: granatowe spodnie, oversizowa, kraciasta marynarka, szary szalik oraz białe tenisówki. Uwagę zwracało także to, co trzymała w dłoni. Ukochana Majdana opuściła miejsce pracy z balonami dinozaurami, które z trudnością zapakowała do auta.