Małgorzata Ohme na chwilę zastąpiła Małgorzatę Rozenek u boku Krzysztofa Skórzyńskiego w "DD TVN". Internauci zgodni: "Niech TAK JUŻ ZOSTANIE"

Pod koniec sierpnia Małgorzata Rozenek zadebiutowała w "Dzień dobry TVN" jako nowa prowadząca. Razem z Krzysztofem Skórzyńskim dołączyli do grona gospodarzy formatu, mając nadzieję, że "wyrosną" na nową ulubioną parę wśród widzów.

O ile debiut Krzysztofa został dobrze oceniony przez surowych internautów, o tyle "Perfekcyjna" nie mogła liczyć na tyle ciepłych słów. Widzowie śniadaniówki wyjątkowo emocjonują się obecnością Rozenek w "Dzień Dobry TVN", zarzucając celebrytce m.in. dobór nieodpowiednich strojów, brak kompetencji czy złą wymowę. Gonia udowadnia, że bierze sobie "dobre rady" internautów do serca, czego potwierdzeniem jest zapisanie się na zajęcia z logopedą.

Widzowie śniadaniówki, widząc nowy skład prowadzących, pognali na Instagrama "Dzień dobry TVN", by dać znać osobom z produkcji, co sądzą o takim połączeniu. Jak można się było spodziewać, internauci rozpływali się nad Krzysztofem i Małgorzatą, zwracając przy okazji uwagę na nieco odmienioną aparycję Ohme. Psycholożka i prezenterka telewizyjna w jednej osobie postawiła w środę na wyjątkowo elegancką kreację - przyodziała bowiem granatową suknię, dobierając do tego beżowe szpilki.