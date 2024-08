Rafał Brzozowski o personalnych roszadach w TVP: "Widz dostał PRZTYCZEK W NOS. Zniknęły osoby, które lubił"

Rafał Brzozowski przez kilka lat był jedną z głównych twarzy TVP. Mimo że udało mu się wylansować tylko jeden przebój i to przeszło 10 lat temu, został naczelnym ekspertem muzycznym. Prowadził między innymi programy "Jaka to melodia?" czy "The Voice Senior". Udzielał się też jako konferansjer podczas koncertów TVP, a nawet został wysłany na Eurowizję.