Rafał Grabias i Gabriel Seweryn IMPREZUJĄ ze znajomymi w atelier projektanta. Spędzili też wspólnie sylwestra... (ZDJĘCIA)

Ewa 49 min. temu

Moim zdaniem Gabriel ma problemy natury psychicznej bądź uzależnienia - trochę tak to wygląda, a Rafał pod płaszczem troski, nim manipuluje. Tamten co jakiś czas próbuje się usamodzielnić, ale młodszy i trzeźwiejszy Rafałek tylko czeka, żeby znowu nim zawładnąć. Do tego na pewno dochodzą kompromitujące materiały i mamy pat. Ja tak to widzę.