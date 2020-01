Rafał Maserak zdradził płeć dziecka! "Szykujemy Ci tu gniazdko"

Jak to zazwyczaj z celebryckimi ciążami bywa, na kolejną falę ogłoszeń dotyczących powiększenia rodziny nie musieliśmy długo czekać. W ostatnią środę tancerz ujawnił, że wraz z ukochaną powitają na świecie chłopca .

"Jestem wdzięczny za rok 2019! 2020, nie mogłem się Ciebie doczekać i jestem wdzięczny za to, że za jakiś czas nasza rodzina będzie już w komplecie i dołączy do nas nasz SYNEK. Czekamy na Ciebie, ale jeszcze chwilę posiedź w brzuszku u mamy, a my szykujemy Ci tu gniazdko!" - czytamy na oficjalnym profilu tancerza na Instagramie.