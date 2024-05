Rafał Mroczek pokazał w końcu filmik ze ślubu! Pierwszy taniec i krojenie tortu weselnego (WIDEO)

Rafał Mroczek już po ślubie

W 2022 r. w życiu Rafała Mroczka pojawiła się Magdalena Czech . Parę miało połączyć to, że oboje wyznają katolickie wartości. Szybko okazało się jednak, że mają ze sobą jeszcze więcej wspólnego. Oboje przez jakiś czas pracowali bowiem w TVP. Po tym, jak Magdalena w 2018 r. dotarła do finału konkursu Miss Polonia, została reporterką w programie "Studio Raban". Ostatecznie porzuciła jednak karierę w telewizji i obecnie pracuje w wyuczonym zawodzie farmaceutki.

Ślubne nagrania Mroczka wzruszyły fanów

Magda, miej dużo wyrozumiałości dla niego, tak jak ja miałem . (...) To jest ten dzień, w którym połączyliście swoje serca i żebyście dalej przez całe życie szli obok siebie - mówił wyraźnie poruszony.

No dobra! Jestem twardy, ale się znowu wzruszyłem; Cudowny film, wzruszający, pełen miłości; Ale się wzruszyłam! To był piękny dzień! Cudnie się na was patrzy - piszą obserwatorzy Mroczka na Instagramie.